terremoto di magnitudo 5 9 nel mar egeo segnalazioni da sicilia puglia e calabria

E' stato avvertito anche sulle coste dell'Italia sudorientale il terremoto di magnitudo 5.9 avvenuto stanotte nel Mar Egeo meridionale, al largo dell'isola di Creta. Lo riportano diversi testimoni. Segnalazioni in tal senso sono arrivate in particolare dalla Sicilia e dalla Puglia, ma anche dalla Calabria. La scossa è stata registrata all'1:51 ora locale (00:51 in Italia). Secondo i dati dell'Istituto.