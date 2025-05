Terremoto Cosenza | A Napoli nessun danno Le scuole restano tutte aperte

Dopo le scosse sismiche che hanno colpito i Campi Flegrei, il sindaco di Napoli, Edoardo Cosenza, ha rassicurato la cittadinanza: "Nessun danno registrato e tutte le scuole rimangono aperte". L'incontro con la protezione civile ha confermato la situazione di sicurezza nella città, nonostante l'intensificarsi delle attività sismiche.

