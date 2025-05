Terremoto Campi Flegrei nuova scossa di magnitudo 3 1 Musumeci | Siamo su uno dei più pericolosi vulcani al mondo

La terra continua a tremare nell'area dei Campi Flegrei, uno dei vulcani più pericolosi al mondo. Oggi, alle 14:23, si è registrata una nuova scossa di magnitudo 3.1, secondo l'INGV. Questo evento bradisismico desterà ulteriori preoccupazioni in una regione già sotto costante monitoraggio. Riflessioni e misure sono attese per garantire la sicurezza della popolazione.

La terra continua a tremare nell'area dei Campi Flegrei, dove si è registrata una nuova scossa alle 14.23. L'evento bradisismico segnalato dall'Ingv, di magnitudo 3.1, è. 🔗Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Terremoto Campi Flegrei, nuova scossa di magnitudo 3.1. Musumeci: «Siamo su uno dei più pericolosi vulcani al mondo»

