Il recente terremoto nei Campi Flegrei, come sottolineato da Musumeci, ci ricorda che stiamo vivendo su uno dei vulcani più pericolosi al mondo. È fondamentale non sorprenderci di fronte a questi eventi sismici, poiché potrebbero ripetersi, evidenziando la necessità di una maggiore consapevolezza e preparazione per affrontare le potenziali conseguenze.

«Cominciamo col dire intanto che questi episodi potrebbero continuare a manifestarsi. Quando parliamo dei Campi Flegrei, dimentichiamo che siamo su uno dei più pericolosi vulcani.

Terremoto Campi Flegrei, Musumeci: «Nessuno faccia il sorpreso, siamo su uno dei vulcani più pericolosi al mondo»

Terremoto Campi Flegrei, nuova scossa di magnitudo 3.1. Musumeci: «Siamo su uno dei più pericolosi vulcani al mondo»

Napoli: Terremoto Oggi 20 Dicembre Campi Flegrei Due Scosse avvertite nella notte

Due nuove scosse di terremoto sono state registrate dalll'Osservatorio Vesuviano nella notte del 20 dicembre nella zona dei Campi Flegrei.