Terremoto Campi Flegrei 21 persone ospitate all' hub del Pala Trincone nella notte e 4 a quello di Bacoli

Nella notte, a seguito del terremoto nei Campi Flegrei, 21 persone sono state ospitate presso l'hub del Pala Trincone di Monterusciello, mentre 4 hanno trovato rifugio a Bacoli. Il personale della Protezione Civile ha prontamente fornito assistenza, evidenziando l'importanza di una reazione tempestiva in situazioni di emergenza. Il numero di sfollati potrebbe, infatti, aumentare.

Sono state ben 21 le persone ospitate al Pala Trincone di Monterusciello questa notte a cui gli operatori della Protezione Civile hanno dato assistenza. «Probabilmente il numero. 🔗Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Terremoto Campi Flegrei, 21 persone ospitate all'hub del Pala Trincone nella notte e 4 a quello di Bacoli

Se ne parla anche su altri siti

Terremoto Campi Flegrei, 21 persone ospitate all'hub del Pala Trincone nella notte e 4 a quello di Bacoli

Secondo msn.com: Sono state ben 21 le persone ospitate al Pala Trincone di Monterusciello questa notte a cui gli operatori della Protezione Civile hanno dato assistenza. «Probabilmente il ...

Terremoti Campi Flegrei: «Sciame sismico chiuso, contati 49 terremoti»

Da ilmattino.it: Un paio di scosse nella notte intorno a magnitudo 1.0, ancora la paura per l’evento bradisismico di magnitudo 4.4 del giorno precedente, ma la notte è stata tranquilla ...

Terremoto a Napoli, scossa di magnitudo 4.4 ai Campi Flegrei

Secondo tg24.sky.it: Il sisma è stato avvertito alle 12:08. La magnitudo è 4.4. Gente in strada ma per il momento non sono segnalati danni o feriti. Poco dopo, alle 12,22, un'altra scossa questa volta di magnitudo 3.5: ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Antonino Cannavacciuolo : Apro il mio ristorante perché devo far lavorare 200 persone

Antonino Cannavacciuolo racconta la decima edizione di MasterChef Italia, la prima registrata durante la pandemia di coronavirus.