Terremoto Campi Flegrei | 21 le persone ospitate a Pozzuoli ancora in corso le verifiche sugli edifici

Il terremoto nei Campi Flegrei ha colpito severamente la zona, portando all'ospedalizzazione di 21 persone a Pozzuoli. Le verifiche sugli edifici danneggiati sono ancora in corso. Ieri sera, presso la Prefettura di Napoli, si è tenuta una riunione del Centro Coordinamento Soccorsi, con la partecipazione di tutti gli enti coinvolti nell'assistenza alla popolazione colpita.

NAPOLI, 14 MAGGIO 2025 – Si è tenuta alle ore 21.00 di ieri, presso la Prefettura di Napoli, una nuova riunione del Centro Coordinamento Soccorsi (CCS), alla presenza di tutti gli enti coinvolti nelle attività di gestione e assistenza alla popolazione colpita dallo sciame sismico che da giorni interessa l’area dei Campi Flegrei. Collegati in videoconferenza il Dipartimento della Protezione Civile, la Regione Campania, i Centri Operativi Comunali di Napoli, Pozzuoli, Bacoli e Monte di Procida, i Vigili del Fuoco, le ASL Napoli 1 e Napoli 2, le Forze dell’Ordine, la Città Metropolitana e l’Osservatorio Vesuviano. Presso l’area di accoglienza allestita in via Terracina a Napoli è giunta una sola persona che ha richiesto assistenza. Situazione diversa al Palatrincone di Monterusciello, a Pozzuoli, dove nella notte sono state accolte 21 persone, un numero destinato ad aumentare nelle prossime ore, in base agli esiti delle verifiche strutturali ancora in corso sugli edifici. 🔗Leggi su Primacampania.it © Primacampania.it - Terremoto Campi Flegrei: 21 le persone ospitate a Pozzuoli, ancora in corso le verifiche sugli edifici

