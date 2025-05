Terremoto a Napoli cosa non va nei decreti del governo per i Campi Flegrei

Napoli vive un'emergenza sismica nei Campi Flegrei, ma i decreti del governo sembrano non rispondere alle reali esigenze dei cittadini. Mentre le scosse continuano, i napoletani si trovano intrappolati in un labirinto burocratico, con aiuti concreti che stentano ad arrivare. È urgente riflettere su cosa non funzioni in questo sistema di risposta all'emergenza.

🔗Leggi su Wired.it © Wired.it - Terremoto a Napoli, cosa non va nei decreti del governo per i Campi Flegrei

Terremoto Napoli: il processo bradisismico non si ferma

Terremoto a Napoli, cosa sappiamo della violenta scossa ai Campi Flegrei

Terremoto Napoli oggi, sciame sismico ai Campi Flegrei: cosa sta succedendo

