Terremoto 22 persone nei centri d' accoglienza nella notte

Nella notte, un terremoto ha colpito la regione, portando alla necessità di assistenza per 22 persone nei centri di accoglienza. Durante una riunione del Ccs, si è aggiornato sulla situazione: solo un individuo si è presentato per ricevere supporto a Napoli, mentre 21 persone sono attualmente ospitate al Palatrincone di Pozzuoli.

Nel corso di una nuova riunione del Ccs, alle 21 di ieri sera, è stato fatto il punto di situazione sull'assistenza alla popolazione. Presso l'area di accoglienza di via Terracina a Napoli si è recata una sola persona per richiedere assistenza, mentre al Palatrincone di Pozzuoli sono ospitate 21.

Approfondimenti da altre fonti

Terremoto a Napoli, scossa di magnitudo 4.4 ai Campi Flegrei

Lo riporta tg24.sky.it: Il sisma è stato avvertito alle 12:08. La magnitudo è 4.4. Gente in strada ma per il momento non sono segnalati danni o feriti. Poco dopo, alle 12,22, un'altra scossa questa volta di magnitudo 3.5: ...

Terremoto, scosse di 4.4 e di 3.5 nei Campi Flegrei. Trema anche Napoli

italiaoggi.it scrive: Epicentro nei Campi Flegrei. La terra ha tremato in diversi comuni della provincia. A Napoli interrotte le linee delle metropolitane. Non si segnalano danni ...

Terremoto ai Campi Flegrei, scossa di magnitudo 4.4 avvertita anche a Napoli

Riporta ilsecoloxix.it: Napoli – E' stato di magnitudo 4.4, secondo l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologica, il terremoto registrato alle ore 12:07 con epicentro i Campi Flegrei.

