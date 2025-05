Terra del Sole stasera al Palazzo pretorio si parla di cure naturali

Stasera, alle 21, il Palazzo Pretorio di Terra del Sole ospiterà il secondo appuntamento dei "Mercoledì della salute, della prevenzione e della cultura", dedicato alle cure naturali. Un'opportunità per approfondire il tema con esperti e scoprire approcci alternativi per il benessere, in un affascinante contesto rinascimentale. Non mancate!

Avrà luogo stasera il secondo appuntamento con i ‘ Mercoledì della salute, della prevenzione e della cultura ’. L’appuntamento è negli spazi del Palazzo pretorio di Terra del Sole, quando, alle 21, l’edificio rinascimentale ospiterà un incontro pubblico che, questa volta, affronterà il tema: ‘Il libro della natura. Saper leggere i rimedi per la nostra salute tra bacche, foglie e radici’. Un’occasione per scoprire di più sui medicamenti che offre la natura, stando sempre attenti alle false informazioni. L’incontro è stato organizzato dalla sezione Avis di Castrocaro Terme e Terra del Sole in collaborazione con l’associazione Cecere. Nel corso della serata interverrà Simone Poggi. Saranno presenti, come sempre, anche i volontari dell’ Unità di raccolta Avis di Forlì, pronti a dare informazioni sulla donazione e accogliere le domande di tutti i presenti interessati a candidarsi come donatori di sangue o plasma. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Terra del Sole, stasera al Palazzo pretorio si parla di cure naturali

Altre fonti ne stanno dando notizia

Terra del Sole, stasera al Palazzo pretorio si parla di cure naturali

Secondo ilrestodelcarlino.it: Avrà luogo stasera il secondo appuntamento con i ‘Mercoledì della salute, della prevenzione e della cultura’. L’appuntamento è negli spazi del Palazzo pretorio di Terra del Sole, quando, alle 21, ...

Carità, volontariato e associazioni: stasera l’incontro col vescovo Corazza

Segnala msn.com: A Castrocaro Terme e Terra del Sole prosegue la visita pastorale del vescovo monsignor Livio Corazza. Alle 20,30 il Palazzo pretorio della cittadella ospiterà l’incontro per l’ambito della ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Red Dead Online: bonus in Una nuova fonte di impegno e nella terra delle opportunità

In più ricompense gratuite per chi gioca con una Posse e altro La giustizia nella frontiera è precaria, dura e spietata in un ambiente simile.