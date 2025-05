Terni Vinyl Fest settima edizione con la producer Alejandra Arzola | Porta nel sangue i ritmi caraibici IL PROGRAMMA

Il “Terni Vinyl Fest” torna con la sua settima edizione il 18 maggio presso Bloom Spazio Condiviso, con la producer Alejandra Arzola a portare i ritmi caraibici. L'evento celebra il rinnovato interesse per il vinile, presentando undici espositori provenienti da Roma e dall’Umbria, con una selezione di dischi nuovi e usati imperdibili.

Il rinnovato interesse per il disco in vinile si consolida con la settima edizione del ‘Terni Vinyl Fest’ in programma domenica 18 maggio presso Bloom Spazio Condiviso. Undici espositori provenienti da Roma e dall’Umbria parteciperanno ad un evento che espone il meglio del nuovo e dell’usato su. 🔗Leggi su Ternitoday.it © Ternitoday.it - Terni Vinyl Fest, settima edizione con la producer Alejandra Arzola: “Porta nel sangue i ritmi caraibici” IL PROGRAMMA

