Terni referendum abrogativi | Sostenere la massima partecipazione L’assessore Iapadre | Il Comune risparmia 15 mila euro

In occasione delle consultazioni referendarie dell'8 e 9 giugno, il comune di Terni si prepara a sottoporre cinque quesiti all'elettorato, promuovendo la massima partecipazione. L'assessore Iapadre ha annunciato un risparmio di 15 mila euro grazie a questa iniziativa, sostenuta anche dal gruppo consiliare del Partito Democratico, che ha presentato un atto di indirizzo nel Consiglio comunale.

Cinque quesiti verranno sottoposti all’attenzione dell’elettorato, in occasione delle consultazioni referendarie in programma domenica 8 e lunedì 9 giugno. Il gruppo consiliare del Partito democratico ha presentato un atto di indirizzo, nel corso dell’ultima seduta del Consiglio comunale. 🔗Leggi su Ternitoday.it © Ternitoday.it - Terni, referendum abrogativi: “Sostenere la massima partecipazione”. L’assessore Iapadre: “Il Comune risparmia 15 mila euro”

