Terni edilizia residenziale | Norma sulle assegnazioni venga modificata onde evitare errori o possibili clientelismi

A Terni, il dibattito sull'edilizia residenziale si intensifica in seguito alle dichiarazioni dell'assessore Giovanni Maggi riguardo alla modifica della norma sulle assegnazioni. L'assessore propone di rivedere la presenza dei sindacati nelle commissioni, sottolineando l'importanza di evitare errori e possibili clientelismi nella gestione delle risorse abitative.

“Ci inseriamo nel dibattito cittadino scaturito dalla dichiarazione dell'assessore Giovanni Maggi di proposta di modifica della legge regionale, in tema di presenza dei sindacati nelle commissioni. È stato l’assessore stesso infatti a dichiarare che sarebbe opportuno modificare la norma regionale. 🔗Leggi su Ternitoday.it © Ternitoday.it - Terni, edilizia residenziale: “Norma sulle assegnazioni venga modificata onde evitare errori o possibili clientelismi”

