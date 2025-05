Tentato furto in una scuola di Catania | arrestati due minorenni

Un tentativo di furto è stato bloccato in una scuola di Catania, dove due minorenni, di 15 e 17 anni, sono stati arrestati mentre cercavano di rubare attrezzature dall’aula informatica. L'azione tempestiva delle autorità ha evitato il furto e ha garantito la sicurezza dell'istituto.

