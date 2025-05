Tentativo di furto a Le Badie Il titolare | Non è la prima volta

Prato, 14 maggio 2025 - Ancora un tentativo di furto a Le Badie, questa volta al negozio Cialde & Cialde di via Ferraris. Nella notte tra il 13 e il 14 maggio, i malviventi hanno tentato di entrare, ma l’allerta ha impedito il furto. Il titolare, già colpito in passato, racconta l'accaduto con preoccupazione.

Prato, 14 maggio 2025 - La scorsa notte, quella fra il 13 e il 14 maggio, dei malviventi hanno provato a entrare - fallendo nella missione - dentro al negozio Cialde & Cialde di via Ferraris, in zona Le Badie. «Attorno all'una e mezzo è scattato l'allarme e mi è subito arrivato l'avviso sul telefono. Tempo 10 minuti e sono arrivato sul posto, chiamando immediatamente la polizia - racconta il titolare Michele Monachino - Questi delinquenti hanno avuto modo solo di staccare la parte bassa dell'infisso, che per il resto ha resistito. Poi si sono dati alla fuga, presi dall'ansia, senza riuscire a fare irruzione dentro al negozio». Questi non significa però che non ci siano danni. «Direi attorno ai 2.000 euro, considerando il vetro danneggiato, l'infisso e le altre operazioni necessarie per rimettere tutto a posto». 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Tentativo di furto a Le Badie. Il titolare: "Non è la prima volta"

