Tentano furto in una scuola a Catania | arrestati due minorenni

Due adolescenti, di 15 e 17 anni, sono stati arrestati a Catania mentre tentavano un furto in una scuola. L'azione rapida della dirigente scolastica, che ha notato i movimenti sospetti tramite le telecamere, ha permesso di allertare prontamente la Polizia, portando all'intervento decisivo per fermare i giovani malviventi.

