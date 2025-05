tenta di sfondare la porta di una casa e di accoltellare i carabinieri partono gli spari colpita anche la proprietaria

Nella notte tra il 13 e il 14 maggio a Cesenatico, un tentativo di furto si trasforma in un violento scontro. Un uomo ha tentato di sfondare la porta di un'abitazione e di accoltellare i carabinieri, dando inizio a un inseguimento rocambolesco e a una sparatoria. Fortunatamente, le conseguenze sono state minime.

Un inseguimento rocambolesco, culminato con una sparatoria. Che per fortuna non ha avuto gravi conseguenze. Succede tutto a Cesenatico, dove nella notte tra martedì 13 e mercoledì 14 maggio, i carabinieri sono intervenuti in un'abitazione per un segnalato tentativo di furto da parte di un uomo. 🔗Leggi su Today.it