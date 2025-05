Tenta di rubare vestiti da un negozio del centro commerciale | denunciato 28enne in trasferta

Un 28enne in trasferta si è trovato nei guai dopo aver tentato di rubare vestiti in un negozio di un centro commerciale. Convinto che fosse un semplice gesto da "ragazzo", ha provato a portare via alcuni capi d'abbigliamento, ma il piano non è andato come sperato. E così è stato denunciato.

Qualcosa forse l'aveva perfino provata, dopo averla adocchiata fra gli stand. Ha ritenuto - sbagliando naturalmente - che fosse un giochetto da ragazzi portare via quei capi d'abbigliamento che gli servivano. E così se ne è impossessato, cercando subito di guadagnare l'uscita. Gli è andata però.

