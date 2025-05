Tensione al carcere di Giarre detenuto scarica l' estintore contro gli agenti penitenziari

Questa mattina, al carcere di Giarre, un detenuto ha scatenato il caos durante il consiglio di disciplina. Armato di un estintore, ha aggredito gli agenti penitenziari, mettendo in pericolo la sicurezza di tutti. L'episodio, che evidenzia l'aumento della tensione all'interno dell'istituto, ha suscitato preoccupazione per la gestione della violenza tra i detenuti.

Questa mattina, presso il carcere di Giarre, si è verificato un grave episodio che ha messo a repentaglio la sicurezza del personale e dei detenuti. Durante la convocazione del consiglio di disciplina, un detenuto già noto per comportamenti violenti ha reagito con estrema aggressività, riuscendo. 🔗Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Tensione al carcere di Giarre, detenuto scarica l'estintore contro gli agenti penitenziari

