Tennis Musetti vola in semifinale a Roma incontrerà Alcaraz

Lorenzo Musetti stravince e conquista la semifinale al Foro Italico, superando il numero 2 del mondo, Sascha Zverev, in un match mozzafiato. Con parziali di 7-5, 6-4, l’azzurro ha mostrato un mix di magia e solidità, pronto ora a affrontare il talentuoso Carlos Alcaraz per un’epica sfida nel torneo romano.

Lorenzo Musetti vola in semifinale al Foro Italico dopo aver sconfitto il numero 2 del mondo, Sascha Zverev, in un match intenso e spettacolare. L’azzurro ha avuto la meglio in due set, con i parziali di 7-5, 6-4, al termine di una prestazione praticamente perfetta, fatta di magia, solidità e momenti di assoluto genio tecnico. La partita. Il primo set si è aperto con un equilibrio iniziale, ma il match ha preso fuoco nel dodicesimo game. Zverev, avanti 40-0, si è trovato ben quattro set point sul servizio, ma Musetti ha sfoderato il meglio del suo repertorio, annullando le occasioni con colpi spettacolari e guadagnandosi il contro-break. Il tie-break, dominato da Lorenzo con un perentorio 7-1, ha visto il giovane italiano in pieno controllo, capace di mettere in crisi il tedesco con palle corte chirurgiche e vincenti esplosivi. 🔗Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Tennis, Musetti vola in semifinale a Roma, incontrerà Alcaraz

Aggiornamenti pubblicati da altri media

