Coco Gauff avanza trionfalmente in semifinale agli Internazionali BNL d’Italia 2025, dopo aver superato Mirra Andreeva con un punteggio di 6-4 7-6(5). Questa vittoria, fondamentale per la statunitense, la porta a un impressionante 4-0 nei confronti diretti con la giovane russa, confermando il suo stato di forma e ambizioni nel torneo di Roma.

Roma, 14 mag. (askanews) – Una vittoria di un’importanza capitale quella conquistata da Coco Gauff nei quarti di finale degli Internazionali BNL d’Italia 2025 di Roma. La statunitense, infatti, si è imposta in 6-4 7-6(5) contro Mirra Andreeva, issandosi 4-0 nei testa a testa contro la giovane russa, che nel complesso le ha strappato un solo set su otto disponibili negli scontri diretti. In semifinale, dove torna per la terza occasione – dopo il 2021 e il 2024 – incontrerà la vincente del match tra la n° 1 del mondo, la bielorussa Sabalenka, e la cinese Qinwen Zheng.Nell’altra semifinale si affronteranno domani Jasmine Paolini (n. 5 Wta) e la ventitreenne americana Peyton Stearns, n. 42 del ranking Wta L'articolo Tennis, Coco Gauff in semifinale a Roma proviene da Ildenaro.it. 🔗Leggi su Ildenaro.it

