Il Tennis Club Baratoff ha subito la terza sconfitta consecutiva nel campionato di Serie B1 maschile, perdendo in casa contro il forte TC Siracusa, capolista. Non c’è due senza tre, ma questa volta la squadra pesarese avrebbe preferito non confermare il proverbio, cercando invece una svolta per risollevare le sorti della stagione.

Non c’è due senza tre, ma questa volta il Tennis Club Baratoff avrebbe fatto volentieri a meno di confermare il proverbio. La squadra pesarese ha rimediato la terza sconfitta consecutiva nel campionato di Serie B1 maschile, cedendo in casa al forte TC Siracusa, attualmente in vetta alla classifica insieme al CT Bologna con 8 punti. I siciliani si sono imposti con un netto risultato che conferma il difficile avvio di stagione del club pesarese, ancora fermo a quota zero punti e in ultima posizione. La giornata era iniziata male nei singolari. Riccardo Livi ha tentato di opporre resistenza ma ha dovuto cedere per 6-1 6-2 contro un avversario più solido. Non è andata meglio ad Alessandro Cambrini, sconfitto con un severo punteggio. Anche Diego Sabattini e Jan Hrazdil hanno dovuto arrendersi alla maggior qualità degli avversari siciliani. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Tennis Club Baratoff: terza sconfitta consecutiva in Serie B1 contro TC Siracusa

