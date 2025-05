Temptation Island niente doppia edizione quest’anno | la decisione di Mediaset

Quest'estate, Mediaset sorprende tutti decidendo di non replicare la doppia edizione di Temptation Island. A differenza del passato, la rete opta per una sola stagione, evitando rischi e puntando su una programmazione più mirata. La scelta promette di mantenere alta l'aspettativa dei telespettatori, ansiosi di seguire le dinamiche delle coppie messe alla prova.

Sembra che, a differenza dello scorso anno, Mediaset abbia deciso di non rischiare e programmare Temptation Island con una sola edizione questa estate. 🔗Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Temptation Island, niente doppia edizione quest’anno: la decisione di Mediaset

Altre fonti ne stanno dando notizia

Temptation Island, niente doppia edizione quest’anno: la decisione di Mediaset

Si legge su comingsoon.it: Sembra che, a differenza dello scorso anno, Mediaset abbia deciso di non rischiare e programmare Temptation Island con una sola edizione questa estate.

Temptation island 2025 arriva con una sola edizione estiva e coppie non vip

Secondo gaeta.it: Temptation Island torna nel 2025 con una sola edizione estiva condotta da Filippo Bisciglia, focalizzata su coppie non famose per garantire autenticità e qualità nella narrazione delle storie.

Temptation Island 2025 torna alle origini e all'edizione singola: quando andrà in onda e da dove

msn.com scrive: La nuova edizione è alle porte e sarà solo una: le novità e tutto quello che sappiamo su Temptation Island, ecco quando e dove quando andrà in onda e dove.

Potrebbe interessarti su Zazoom

Tromba d’aria a Temptation Island, Raffaella Mennoia : Stavamo per volare via tutti

A Fanpage l'autrice televisiva Raffaella Mennoia racconta i dettagli dell’inconveniente della tromba d'aria che ha messo a dura prova le registrazioni di Temptation Island: "È successo durante una serata di falò, c'è stata questa tromba d'aria improvvisa e sono volati un paio di proiettori.