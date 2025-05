Temptation Island Jenny Guardiano in ospedale | cosa è successo

Jenny Guardiano, ex protagonista di Temptation Island, ha recentemente rivelato di essere stata ricoverata in ospedale dopo aver accusato un malore a Dubai. Attraverso un post su Instagram, ha condiviso la sua esperienza con i follower, lasciando molti preoccupati. Scopriamo insieme cosa è successo alla giovane lashmaker e dj.

Jenny Guardiano di Temptation Island è stata ricoverata in ospedale. L’ex fidanzata di Tony Renda ha svelato su Instagram di aver avuto un malore mentre si trovava a Dubai, inviando un messaggio ai follower. Jenny Guardiano in ospedale: cosa è successo. Lashmaker e ora dj, Jenny Guardiano da qualche giorno si trova a Dubai. L’ex star di Temptation Island non ha chiarito i motivi del suo viaggio, ma ha spiegato di voler iniziare un nuovo percorso di vita dopo l’addio a Tony Renda. La fine della relazione con il dj infatti non è stata affatto semplice, soprattutto per via delle accuse reciproche e delle liti via social. Dopo aver lasciato il programma condotto da Filippo Bisciglia i due sembravano decisi a vivere il loro amore lontano dai riflettori e senza più ombre. Fonte: Instagram Jenny Guardiano in ospedale La relazione però si è conclusa bruscamente qualche tempo dopo, seguita da numerose polemiche. 🔗Leggi su Dilei.it