Temptation Island 2025 torna alle origini una sola edizione con Filippo Bisciglia in Calabria

Temptation Island 2025 torna alle origini con un'unica edizione in Calabria, guidata da Filippo Bisciglia. Questo programma, parte del cult estivo della televisione italiana, è stato riconfermato da Mediaset, promettendo emozioni e colpi di scena. Scopriamo insieme le novità di questa stagione, capace di catturare nuovamente l'attenzione del pubblico.

Che estate sarebbe senza Temptation Island? Il programma prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi è ormai diventato un piccolo cult della stagione estiva televisiva ed è stato ovviamente riconfermato da Mediaset. Con alcune novità: dall’inedita location all’unica edizione. Confermatissimo, invece, Filippo Bisciglia, ormai volto storico del docu-reality dal 2014. Quando torna in onda Temptation Island e quali sono le novità. Temptation Island tornerà in onda a fine giugno (ma le riprese partiranno a fine maggio). E come sempre farà compagnia al pubblico nei mesi più caldi, fino ad agosto. Il docu-reality cambierà però location: dopo anni di riprese incastonate nella suggestiva cornice sarda di Santa Margherita di Pula, in Sardegna, e, lasciato l’Is Morus Relais, si trasferirà in Calabria, precisamente a Guardavalle Marina, in provincia di Catanzaro. 🔗Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Temptation Island 2025 torna alle origini, una sola edizione con Filippo Bisciglia in Calabria

