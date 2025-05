Temporali vento e mare agitato | scatta l' allerta in Emilia Romagna

Bologna, 14 maggio 2025 – Temporali, vento e mare agitato: scatta di nuovo l' allerta meteo gialla (criticità ordinaria) in Emilia-Romagna per la giornata di domani, giovedì 15 maggio. Il bollettino di Arpae e Protezione civile ha acceso l’attenzione sulle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini per diversi fenomeni di maltempo. Il giorno critico sarà domani. Le zone colpite dal maltempo. Secondo quanto riportato dal bollettino, l'allerta gialla riguarda i temporali nelle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara e Ravenna; il vento nelle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini; e lo stato del mare nelle province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Temporali, vento e mare agitato: scatta l'allerta in Emilia Romagna

