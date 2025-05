Temporali e vento fino a 74 chilometri all' ora | allerta per giovedì 15 maggio

Giovedì 15 maggio, l'Emilia-Romagna, con particolare attenzione per il Parmense, si prepara a condizioni meteorologiche avverse. La Protezione Civile ha emesso un’allerta per temporali e venti che potranno raggiungere i 74 km/h, con piogge intense previste nella tarda serata. È consigliata la massima precauzione per la popolazione.

La Protezione Civile dell'Emilia-Romagna ha diramato un'allerta meteo per la giornata di giovedì 15 maggio che riguarda anche il Parmense, sia la zona della pianura che quella della collina e della montagna. Dalla tarda serata-nottata di giovedì 15 maggio sono previste piogge localmente a.

