Tempo di finali per le formazioni giovanili della Decò Juvecaserta 2021

È arrivato il momento delle finali per le formazioni giovanili della Decò Juvecaserta 2021. Dopo aver chiuso al terzo posto nella fase finale del campionato under 17 Gold, l’Under 14 si è guadagnata un posto nelle final four del raggruppamento oro, promettendo emozioni e sfide avvincenti.

È tempo di finali per le formazioni giovanili della Decò Juvecaserta 2021. Chiusa al terzo posto la fase conclusiva del campionato under17Gold, il quintetto dell'Under 14 si è qualificato per le final four del raggruppamento oro di categoria. I giocatori Alessandro Acconcia, Matteo Anniciello.

Domenica di successi per la Pallanuoto Siena UISP

Segnala radiosienatv.it: Giornata da incorniciare per le formazioni giovanili della Pallanuoto Siena Uisp, impegnate in ben cinque incontri nella scorsa domenica. L’impresa più significativa arriva dall’Under 16, che grazie a ...

Calcio giovanile, Tropical Coriano: U17 vincente. Torneo Grandi a 32 squadre: un successo

chiamamicitta.it scrive: Intenso l’ultimo week end per le formazioni giovanili del Tropical Coriano. In campionato la Under 17 ha battuto 1-0 l’Academy San Marino con rete nel primo tempo di Vescovelli. Ottima la prima frazi ...

E’ tempo di finali nazionali per le squadre under11 e under19 del Follonica Hockey

Riporta grossetosport.com: Giunta al termine la regular season, è ora delle finali nazionali. Per il Follonica Hockey due le formazioni che rappresenteranno la ... che questa società da sempre ha il miglior settore giovanile ...

