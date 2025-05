Tempi Luminosi concerto Fado Roubado e spettacolo Lenòr in Compagni e Angeli

Il festival TEMPI LUMINOSI, un successo travolgente, prosegue con il concerto di fado Roubado e lo spettacolo "Lenòr in Compagni e Angeli". La mostra, inaugurata ad aprile presso la Mediateca Regionale Pugliese, è stata prorogata fino al 18 maggio, con aperture straordinarie il 17 e 18 dalle 17.00 alle 23.00. Un'occasione imperdibile per immergersi nella cultura.

A seguito del grande successo di pubblico del festival TEMPI LUMINOSI sul 41° parallelo Nord, la mostra inaugurata lo scorso aprile all’interno della Mediateca Regionale Pugliese è stata prorogata fino a domenica 18 maggio con apertura speciale sabato 17 e domenica 18 dalle 17.00 alle 23.00. . 🔗Leggi su Baritoday.it © Baritoday.it - Tempi Luminosi, concerto Fado Roubado e spettacolo Lenòr in Compagni e Angeli

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Carminho in concerto: la voce del fado arriva a Modena

msn.com scrive: Il 6 e il 7 maggio due serate per celebrare la musica portoghese. La cantante di Lisbona: «Un linguaggio vivo che racconta lo spirito delle varie epoche e conquista sempre più giovani» ...

Articoli con argomento: ‘Tempi luminosi’

Da trmtv.it: Entra nella seconda fase, a Bari, il Festival “Tempi luminosi sul 41^ parallelo nord”. Dopo l'avvio della mostra fotografica e multimediale, da lunedì 28 aprile parte la rassegna ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Premier Conte : Recovery in tempi rapidi, riforma Mes responsabili Camere

Al via nell'aula della Camera le comunicazioni del presidente del Consiglio Conte in vista del Consiglio europeo.