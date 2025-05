Telefonata tra Erdogan e Meloni l?incognita di un incontro a cui Palazzo Chigi lavora in gran segreto

Un'interessante telefonata tra Erdogan e Meloni ha scatenato speculazioni su un possibile incontro, mentre Palazzo Chigi lavora in gran segreto. I due leader si sono confrontati ieri, a pochi giorni dalla visita di Erdogan a Roma, discutendo di temi cruciali, tra cui la guerra in Ucraina e la necessità di trovare una soluzione diplomatica.

Si sono sentiti ieri, a due settimane dalla visita di Recep Tayyip Erdogan a Roma. Già in quell?occasione avevano parlato della guerra in Ucraina, della necessità di arrivare a. 🔗Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Telefonata tra Erdogan e Meloni, l?incognita di un incontro a cui Palazzo Chigi lavora in gran segreto

Turchia, pugno di ferro di Erdogan contro le Ong

Il Parlamento turco approva una legge sulla supervisione delle associazioni.. La libertà é ormai un sogno in Turchia, dove Erdogan domina la scena e ora arriva a limitare anche fondazioni e associazioni in prima linea per i diritti civili.