Tecnologia contro le truffe sui Fondi Ue arriva il cruscotto informatico Agea-Ismea

L'innovativo cruscotto informatico di Agea e Ismea segna un passo decisivo nella lotta contro le truffe legate ai fondi europei e nazionali. Attraverso questa tecnologia, l'agenzia per le erogazioni in agricoltura mira a garantire una gestione più trasparente e sicura delle risorse, prevenendo l'indebita percezione e ottimizzando l'assegnazione dei terreni nel Sistema informativo agricolo nazionale.

Lotta a tutto campo contro il fenomeno della indebita percezione dei fondi europei e nazionali gestiti da Agea. L’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura e Ismea hanno firmato un protocollo per attivare il servizio di assegnazione dei terreni nel Sian -Sistema informativo agricolo nazionale- digitale e grafico. Si tratta di semplificare e velocizzare il blocco o lo svincolo delle particelle catastali necessarie al percepimento delle agevolazioni, una procedura gestita fino ad oggi, manualmente. Nasce così il nuovo bando virtuale digitale, un vero e proprio cruscotto informatico finalizzato a ridurre i tempi di gestione dei flussi informativi tra Ismea e Agea. “E’ un traguardo significativo nel percorso di digitalizzazione e trasparenza nella gestione dei fondi agricoli in Italia – dichiara il ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida – attraverso l’utilizzo di tecnologie informatiche avanzate, lo scambio di dati e l’integrazione dei sistemi, miglioriamo l’efficienza amministrativa a beneficio degli agricoltori, contrastiamo frodi e usi impropri delle risorse pubbliche e valorizziamo i terreni agricoli sia sotto il profilo economico che produttivo”. 🔗Leggi su Ildenaro.it

