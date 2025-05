Tecnologia con la SMS Engineering e l’AIRA arriva il Monopoly dei Quartieri Spagnoli

Arriva il Monopoly Quartieri Spagnoli, un'edizione speciale che celebra il cuore pulsante di Napoli. Grazie alla tecnologia di SMS Engineering e Aira, Mr. Monopoly porta i giocatori in un affascinante viaggio tra vicoli, slarghi e scalinate dei Quartieri Spagnoli, icona della città. Scoprite un'esperienza unica nel dedalo che rappresenta l'anima vibrante di Napoli.

Arriva il Monopoly Quartieri Spagnoli. Ancora una volta Mr Monopoly sceglie Napoli e questa volta per una edizione speciale dedicata al cuore più vibrante e pop della città: i Quartieri Spagnoli. Un viaggio nel dedalo di vicoli, slarghi e scalinate che da sempre sono cartolina e icona di Napoli. Dopo ben tre edizioni del gioco dedicate a Napoli (che è stata la prima città italiana ad avere una edizione personalizzata del Monopoly), questa dei Quartieri Spagnoli è un vero e proprio tributo al cuore pulsante della città, tra storia e cultura popolare. Tabellone, carte contratto, imprevisti e probabilità: ogni elemento del gioco è stato personalizzato per trasportare i giocatori nel vivace quotidiano dei Quartieri Spagnoli. Dal grande murales di Maradona al folclore delle tante osterie e pizzerie, fino all’animata via Toledo con la celebre stazione della Metropolitana. 🔗Leggi su Ildenaro.it

