Tecnico termoidraulico per installazione impianti

Azienda specializzata in impianti idrotermosanitari e acquedotto con sede a Briosco cerca un tecnico termoidraulico. Il candidato si occuperà dell'installazione e manutenzione di impianti idrici e sanitari, montaggio e collaudo di impianti di riscaldamento, raffrescamento e centrali termiche. Un'opportunità di crescita in un settore in continua espansione.

Azienda di impianti idrotermosanitari e acquedotto con sede a Briosco cerca un operaio termoidraulico da inserire con i seguenti compiti: installazione e manutenzione di impianti idrici e sanitari civili e industriali, montaggio e collaudo di impianti di riscaldamento, raffrescamento e centrali termiche; interventi su reti idriche, centrali di sollevamento, pompe e acquedotti; diagnosi e risoluzione di guasti. Si richiede licenza media, patente B, si valutano profili junior e senior. Si offre contratto a tempo indeterminato, determinato, full time. Inviare candidature con cv allegato a [email protected], rif. 6APR2512.

