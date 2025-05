Teatro Arbostella | ultimo week-end di stagione si chiude con il botto con Dio c’è… ma non si vede

Il Teatro Arbostella si prepara a chiudere la sua XVII stagione con un'emozionante performance: "Dio c'è… ma non si vede". Diretto da Gino Esposito e presentato dalla compagnia stabile, questo ultimo appuntamento promette un gran finale in grado di lasciare il segno, celebrando il ricordo del compianto Gino Esposito. Non mancate!

Tempo di lettura: 2 minuti Ai titoli di coda la XVII stagione del Teatro Arbostella Gino Esposito. Per l’ultimo appuntamento del cartellone firmato Arturo Esposito-Immacolata Caracciuolo, gran finale affidato alla compagnia stabile della struttura di Viale Verdi che porta il nome del compianto Gino, fondatore della stessa oltre che del teatro. Giunge quindi al termine una stagione teatrale spumeggiante che ha lasciato il pubblico largamente soddisfatto, testimoniato dal fatto che già in molti hanno prelazionato l’abbonamento per la prossima stagione. E dunque per i primi tre week-end di maggio ecco l’ultimo pieno di risate con “Dio c’è.ma non si vede”, una commedia di Denny Arrichiello con la regia curata da Francesco Delli Priscoli. Testo nel quale viene proposto un bizzarro intreccio tra il sacro e il profano in cui i sentimenti religiosi e la moralità faranno i conti con il silenzio omertoso, generato dalla paura del giudizio terreno e divino. 🔗Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Teatro Arbostella: ultimo week-end di stagione, si chiude con il botto con ”Dio c’è… ma non si vede”

