Tavola rotonda sulle dimore storiche al Borgo Seghetti Panichi

Nel suggestivo Borgo Storico Seghetti Panichi a Castel di Lama, si apre una nuova pagina di storia con la presentazione della pubblicazione "Storia di una Rinascita". Seguirà una tavola rotonda, dove esperti del settore discuteranno sul futuro delle dimore e giardini storici, esplorando opportunità e sfide per la preservazione del nostro patrimonio culturale.

Tutto è pronto nel Borgo Storico Seghetti Panichi a Castel di Lama per la conferenza stampa durante la quale verrà presentata la pubblicazione ' Storia di una Rinascita ', edita da Capponi Editore, e una tavola rotonda con interventi di esperti sul tema ' Dimore e Giardini Storici: Quale Futuro? '. Il volume accoglie testi di approfondimento sulla storia del complesso e sui restauri appena conclusi del Borgo Storico Seghetti Panichi e del suo giardino. Si tratta di interventi di ripristino e valorizzazione del sito, gravemente danneggiato a seguito degli eventi sismici del 2016, finanziati dal Bando Pnrr Parchi e Giardini Storici. Alle ore 12.45, poi, è previsto un importante momento istituzionale con la firma di due protocolli di Partenariato. Il primo sottoscriverà la collaborazione tra i 7 Giardini Storici della Regione Marche vincitori del Pnrr Parchi e Giardini Storici, 3 pubblici: Villa Caprile, Villa Spada, Villa Vitali e 4 privati: Villa Miralfiore, Villa Castiglioni, Agrumeto Storico del SS Crocifisso e Borgo Storico Seghetti Panichi.

Tavola rotonda sulle dimore storiche al Borgo Seghetti Panichi

Castel di Lama, il 17 maggio giornata di studio al Borgo Storico Seghetti Panichi

Verrà presentata la pubblicazione "Storia di una Rinascita", edita da Capponi Editore, e una tavola rotonda con interventi di esperti sul tema "Dimore e Giardini Storici: Quale Futuro?"

Il 1° maggio aprirà le sue porte per una visita guidata straordinaria Villa Calciati a Persico Dosimo, nell'ambito dell'iniziativa Le quattro stagioni delle Dimore Storiche Cremonesi

