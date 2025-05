Tav Treviglio sconfitta interna in gara-2 | Jesi vince al PalaFacchetti e pareggia la serie

La Tav Treviglio subisce una sconfitta interna in gara 2 dei quarti di finale, cedendo il passo a Jesi che riesce a strappare un importante 70-76 al PalaFacchetti. Dopo il successo in gara 1, la squadra trevigliese non riesce a mantenere il vantaggio, lasciando la serie in parità.

Dopo la prima vittoria in gara-1 che ha aperto i quarti di finale, a Tav Treviglio incappa in una sconfitta interna in gara 2 per opera di Jesi che, con il 70-76 del PalaFacchetti, impatta la serie. Nonostante un recupero (anche -12 nella prima frazione) e dopo aver costruito un discreto margine (+7 nel terzo periodo), i biancoverdi perdono il fattore campo subendo il terzo ko interno dell'intera stagione. In avvio di match, coach Villa ripropone lo steso starting five di gara 1, con Vecchiola, Abega, Alibegovi?, Zanetti e Marciuš. Jesi non ha Vettori ai box per l'infortunio di domenica e Ghizzinardi parte con Di Emidio, Valentini, Marulli, Zucca e Berra. Ospiti subito in gas (0-7 in 2?), poi Alibegovi? da tre e Marciuš da sotto svegliano i padroni di casa. Zucca (10 punti nel primo quarto) firma l'allungo sul 9-21 (8?).

