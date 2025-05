Targetti Gambelli in fabbrica | Abbandonare Firenze è una scelta da ripensare

L'arcivescovo di Firenze, monsignor Gherardo Gambelli, esprime la sua solidarietà ai lavoratori della storica azienda illuminotecnica Targetti, recentemente coinvolta in una complessa vertenza. Sottolinea l'importanza di riflettere sulla scelta di abbandonare il territorio, invitando a una mediazione che possa salvaguardare il futuro della comunità e dell'azienda.

"Abbandonare questo territorio è una scelta su cui riflettere e ripensare. Disponibile a mediare". L’arcivescovo di Firenze, monsignor Gherardo Gambelli, si schiera con i lavoratori della Targetti, la storica azienda illuminotecnica fiorentina al centro di una difficile vertenza, dopo l’annuncio da parte della proprietà dello spostamento della produzione in Campania. Ieri pomeriggio l’arcivescovo ha partecipato all’assemblea aperta dei lavoratori, insieme al direttore dell’Ufficio diocesano Problemi sociali e del lavoro don Giovanni Momigli, per conoscere da vicino la storia di questa vertenza, ascoltando la voce dei diretti interessati. All’incontro erano presenti anche Elena Aiazzi (segreteria Cgil Firenze), Alessandro Beccastrini (segreteria Cisl Toscana), Erika Caparrini (segreteria Cisl Firenze Prato), oltre al segretario fiorentino della Fiom Stefano Angelini e Francesco Diazzi della Fim Cisl. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Targetti, Gambelli in fabbrica: "Abbandonare Firenze è una scelta da ripensare"

