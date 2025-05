Taremi Inter la rinascita dell’iraniano! La Gazzetta è sicura | La prima opzione dalla panchina ora è lui! Le tappe del sorpasso su Arnautovic e Correa

Mehdi Taremi sta vivendo una vera e propria rinascita con l'Inter, conquistando fiducia e spazio nella squadra. La Gazzetta dello Sport analizza il suo sorprendente sorpasso su Arnautovic e Correa, evidenziando come il tecnico Inzaghi stia puntando su di lui per affrontare al meglio il finale di stagione. Un'opportunità da non perdere per l'iraniano!

Taremi Inter, la rinascita dell’iraniano! Segnali confortati nelle ultime uscite, e anche Inzaghi adesso gli darà fiducia!. Mehdi Taremi si è ripreso (anche se solo in parte) il suo posto all’ Inter, in questo finale di stagione. La Gazzetta dello Sport si sofferma sull’ottimo rendimento del centravanti iraniano nelle ultime uscite tra campionato e Champions League. Continua a mancare, tuttavia, il suo apporto dal punto di vista realizzativo. Non per questo Inzaghi rinuncerà a lui: secondo la rosea sarà schierato da titolare già con la Lazio, mentre nelle partite chiave della stagione sarà lui la prima alternativa dalla panchina. TAREMI INTER – « C’era da fidarsi perché Taremi utile lo è diventato per davvero: da flop a risorsa, tutto nel giro di dieci giorni. E attenzione, qui non parliamo di giorni come tutti gli altri: tra Barcellona e Torino, tra una finale di Champions conquistata e uno scudetto da provare a conquistare al fotofinish, Mehdi ci ha messo il piede. 🔗Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Taremi Inter, la rinascita dell’iraniano! La Gazzetta è sicura: «La prima opzione dalla panchina ora è lui! Le tappe del sorpasso su Arnautovic e Correa»

