Taremi e la continuità cercata L’Inter rinnova la sua fiducia!

Mehdi Taremi sta trovando sempre più spazio all’Inter grazie alle sue prestazioni in Serie A e Champions League. Il finale di stagione può consolidarne il nuovo ruolo in nerazzurro. LA CRESCITA – Mehdi Taremi sta offrendo la sua miglior versione da quando milita all’Inter. Tanto contro il Barcellona quanto nel match col Torino, infatti, il calciatore iraniano ha saputo garantire quelle qualità che hanno rappresentato il motivo principale del suo approdo all’Inter. Personalità, contributo in fase difensiva, supporto alla squadra in fase di costruzione dell’azione avanzata, continuità nell’arco della sfida. Queste sono alcune delle ragioni per cui i nerazzurri lo hanno ingaggiato in estate. E sulla cui base rinnoveranno la propria fiducia nel classe 1992. Taremi resterà all’Inter. I piani per il futuro sono chiari. 🔗Leggi su Inter-news.it