Taranto anziana non può lasciare l’ospedale perchè nessuno la va a prendere

A Taranto, una triste vicenda ha colpito l’opinione pubblica: un'anziana di 86 anni non può lasciare l'ospedale poiché i suoi figli non si sono presentati a prenderla. Questa situazione potrebbe portare i familiari a un rinvio a giudizio per abbandono di incapace. Un servizio di Alessio Orlandi approfondisce la dolorosa realtà di questa storia.

Una brutta storia che arriva da Taranto dove una donna di 86 anni è stata lasciata in ospedale dai figli, che potrebbero essere rinviati a giudizio per abbandono di incapace. Servizio di Alessio Orlandi. Taranto, anziana non può lasciare l’ospedale perchè nessuno la va a prendere TG2000. 🔗Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Taranto, anziana non può lasciare l’ospedale perchè nessuno la va a prendere

