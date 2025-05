Taraji P Henson rapina una banca nel trailer di Straw il nuovo dramma Netflix di Tyler Perry

Netflix ha svelato il primo trailer di "Straw", il nuovo dramma di Tyler Perry, in cui Taraji P. Henson interpreta una donna che rapina una banca. Insieme a Teyana Taylor, Henson promette di offrire una performance intensa in questa storia avvincente e ricca di colpi di scena. Non perderti le emozioni di questo attesissimo film!

Netflix ha rilasciato ufficialmente il primo trailer di Straw di Tyler Perry, il prossimo film drammatico interpretato da Taraji P. Henson e Teyana Taylor. Netflix ha pubblicato il trailer ufficiale di Straw, il nuovo film scritto e diretto da Tyler Perry con protagoniste Taraji P. Henson e Teyana Taylor. Il dramma, che esplora il limite estremo tra disperazione e giustizia sociale, arriverà in streaming sulla piattaforma il prossimo 6 giugno 2025. Trama e trailer del film Nel trailer, Taraji P. Henson veste i panni di una madre single la cui esistenza viene stravolta da una catena di eventi fuori controllo. Dopo aver tentato invano di ottenere aiuto per salvare la figlia gravemente malata, la protagonista arriva a compiere un gesto estremo: entra in una

Taraji P. Henson rapina una banca nel trailer di Straw, il nuovo dramma Netflix di Tyler Perry

Netflix presenta il trailer di "Straw", il nuovo dramma di Tyler Perry con Taraji P. Henson

Taraji P. Henson is a struggling single mom in first look at Tyler Perry's "Straw": 'I've been there before'

