Tár: il film con Cate Blanchett è tratto da una storia vera? Candidato a 6 Oscar alla 95ª edizione degli Academy Awards, il film Tár ( qui la reccensione ) di Todd Field offre uno sguardo così approfondito sul personaggio del titolo che non è sempre chiaro se Tár sia basato o meno su una storia vera. L’interpretazione di Cate Blanchett della direttrice d’orchestra Lydia Tár contribuisce certamente a conferire un’aria di verosimiglianza al racconto, a volte addirittura scioccante. Poiché Tár interroga molte questioni culturali relative alle politiche sessuali e all’abuso di potere e altri temi così attuali, è facile supporre che Tár sia a tutti gli effetti una storia vera. La scena d’apertura del film, in cui un vero giornalista newyorkese recita la lunga lista di successi musicali di Lydia, immerge lo spettatore nel mondo della protagonista sottolineando come lei sia all’apice della sua carriera. 🔗Leggi su Cinefilos.it