Tar blocca la caccia ai cervi in Abruzzo | stop definitivo alla stagione venatoria

Il Tribunale Amministrativo Regionale dell'Abruzzo ha messo fine alla controversia sulla caccia ai cervi, bloccando definitivamente la stagione venatoria. Questa decisione salvaguarda 469 esemplari, tra cui 142 cuccioli, segnando un importante passo nella tutela della fauna selvatica nella regione.

L'Aquila - Il Tribunale Amministrativo Regionale dell'Abruzzo ha dichiarato conclusa la controversia legale sulla caccia ai cervi, salvando 469 esemplari, tra cui 142 cuccioli. Il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) dell'Abruzzo ha posto fine alla controversia legale relativa alla caccia ai cervi nella regione. La decisione arriva dopo che la Regione Abruzzo aveva autorizzato, con la delibera n. 509 dell'8 agosto 2024, l'abbattimento di 469 cervi, inclusi 142 cuccioli di meno di un anno. Il TAR ha dichiarato "cessata la materia del contendere", rilevando che l'atto impugnato ha esaurito i suoi effetti, poiché la stagione venatoria si è conclusa a marzo. La vicenda aveva suscitato un acceso dibattito tra le associazioni animaliste, tra cui WWF, LAV e LNDC Animal Protection, che avevano presentato ricorso contro la delibera regionale. 🔗Leggi su Abruzzo24ore.tv © Abruzzo24ore.tv - Tar blocca la caccia ai cervi in Abruzzo: stop definitivo alla stagione venatoria

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Il TAR Abruzzo salva dall’abbattimento 469 cervi: la stagione venatoria si è conclusa a Marzo

Lo riporta terremarsicane.it: Abruzzo - La vicenda della caccia al cervo in Abruzzo si conclude, almeno per la stagione venatoria appena trascorsa, con una vittoria per le associazioni animaliste. Il Tribunale Amministrativo Regio ...

Il Tar salva i cervi d’Abruzzo: la stagione di caccia è finita

Da fanpage.it: Il Tar Abruzzo ha dichiarato cessata la materia del contendere sul piano di abbattimento di 469 cervi autorizzato dalla Regione ...

CERVI: AIDAA, “TAR ABRUZZO BLOCCA ABBATTIMENTO, HA VINTO CULTURA DELLA VITA”

Segnala abruzzoweb.it: L’AQUILA – “Una grande vittoria della vita contro la cultura della morte e degli abbattimenti selettivi”. Così, in una nota, l’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente AIDAA, che esprime “tota ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Caccia ai cervi sospesa in Abruzzo fino al 7 novembre: vittoria per gli animalisti

In Abruzzo, la caccia ai cervi, inizialmente prevista per oggi 14 ottobre, è stata sospesa fino al 7 novembre.