taormina film festival premio alla carriera a martin scorsese

Il Taormina Film Festival celebra con entusiasmo Martin Scorsese, uno dei registi più influenti della storia del cinema, conferendogli il premio alla carriera durante la sua 71ª edizione, dal 10 al 14 giugno 2025. Questo prestigioso riconoscimento rende omaggio al suo impatto artistico, portando il maestro a Taormina per la prima volta in un evento imperdibile.

Il Taormina Film Festival è onorato di annunciare che Martin Scorsese, tra i più grandi e influenti registi nella storia del cinema mondiale, sarà per la prima volta ospite della sua 71ª edizione, in programma dal 10 al 14 giugno 2025. Per celebrare questo momento storico, il maestro Scorsese. 🔗Leggi su Messinatoday.it