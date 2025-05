Tanto giallo il meglio degli scrittori italiani e incursioni internazionali per il Mestre Book Fest

Tanto Giallo porta al Mestre Book Fest il meglio della letteratura italiana contemporanea e incursioni internazionali. Un’ottima opportunità per esplorare il mondo di giallo, noir e thriller, con esordienti e nomi noti. Il festival promette un’esperienza di lettura popolare e accessibile, coinvolgendo anche personaggi delle piattaforme social e rendendo la letteratura ancora più vicina al pubblico.

Spazio al meglio della letteratura italiana contemporanea e a incursioni internazionali, un cospicuo focus sul mondo di giallo, noir e thriller, esordienti e ancora divulgazione e personaggi notori del mondo social sbarcati in libreria, che promettono di rendere l'esperienza più popolare e aperta. 🔗Leggi su Veneziatoday.it © Veneziatoday.it - Tanto giallo, il meglio degli scrittori italiani e incursioni internazionali per il Mestre Book Fest

Ne parlano su altre fonti

Tanto giallo, il meglio degli scrittori italiani e incursioni internazionali per il Mestre Book Fest

Riporta veneziatoday.it: La festa della letteratura, giunta alla 3ª edizione, si svolgerà in centro e in alcuni locali selezionati, dal 3 al 15 giugno. Spazio per divulgazione e mondo social ...

Gialli d’autore: 6 grandi scrittori che hanno scritto un solo romanzo poliziesco

Secondo libreriamo.it: Scopri i gialli d’autore: 6 grandi scrittori appartenenti a un genere diverso che hanno scritto un romanzo poliziesco almeno una volta nella vita I gialli hanno sempre affascinato tutti o quasi. C’è ...

Il festival del giallo torna a napoli con 100 scrittori e un nuovo collettivo al comicon

gaeta.it scrive: Il festival del giallo torna a Napoli dal 5 all’8 giugno nel quartiere Vomero, con oltre 100 scrittori italiani e ospiti internazionali, il debutto del collettivo campano e un legame con il Comicon.

Potrebbe interessarti su Zazoom

Come scegliere al meglio un computer portatile economico

Oggi avere un pc è indispensabile per tantissime attività: da quelle scolastiche allo studio, dal lavoro alla semplice attività di svago o hobby.