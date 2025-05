Tammy Abraham | tutte le strade portano al Nottingham Forest

Tammy Abraham, protagonista indiscusso nell'attacco della Roma, è arrivato nel 2021 per sostituire Edin Dzeko. In un anno straordinario, ha collezionato oltre 50 presenze e 27 gol, contribuendo in modo decisivo alla conquista della storica vittoria in Conference League. Oggi, il suo futuro sembra seguire un percorso verso il Nottingham Forest.

Arrivato nella sessione estiva del calciomercato 2021 per sostituire un baluardo dell’attacco giallorosso come Edin Dzeko, Tammy Abraham nel suo primo anno alla Roma ha collezionato più di 50 presenze tra campionato e coppe, impreziosite da 27 gol complessivi e dalla storica vittoria della prima edizione della Uefa Conference League. Nella stagione successiva, però, qualcosa va storto. La squadra di Josè Mourinho, l’allenatore che lo aveva fortemente voluto a Roma, fatica a trovare la via del gol e a risentirne è soprattutto Abraham, che non riesce a riconfermare i numeri del precedente campionato. Stesso discorso nella sua terza stagione nella capitale, iniziata sempre con lo Special One in panchina, ma terminata con Daniele De Rossi, subentrato proprio all’allenatore portoghese. Nella sessione estiva del calciomercato 2024 il centravanti inglese, ormai ai minimi storici con la tifoseria giallorossa in termini di rapporto, decide di lasciare la Roma per trasferirsi in prestito a Milano, sponda milanista. 🔗Leggi su Sololaroma.it