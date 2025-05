Tamara de Lempicka il romanzo Diva d' acciaio di Valentina Casarotto a Torreglia

In occasione del "Maggio dei Libri", il Comune di Torreglia, in collaborazione con la Biblioteca locale e il Gruppo di Lettura "...tra le righe...", invita all'incontro con l'autrice Valentina Casarotto. Giovedì 22 maggio alle ore 20.45, si discuterà del suo romanzo "Diva d'Acciaio", un affascinante ritratto di Tamara de Lempicka. Un evento da non perdere!

In occasione del "Maggio dei Libri", il Comune di Torreglia all'interno della rassegna "Vèstiti di Libri", in collaborazione con la Biblioteca di Torreglia e il Gruppo di Lettura ".tra le righe..", invita giovedì 22 maggio alle ore 20.45 all'incontro con la scrittrice Valentina Casarotto per.

