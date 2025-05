Tajani | Mi fido poco di Putin Meloni assente a Kiev? Chiedete a lei Le Pen disgrega l?Unione

Alla vigilia del summit di Istanbul, un clima di incertezza pervade le diplomazie europee. Tajani esprime i suoi dubbi su Putin, mentre Meloni risulta assente a Kiev, lasciando interrogativi sulle posizioni italiane. La Le Pen, nel frattempo, mina l'unità europea. Tensioni crescenti destano preoccupazioni sul futuro della guerra e della collaborazione internazionale.

Sospira, alza gli occhi in cielo. Esita un attimo, poi l?affondo: «Io mi fido poco di Putin». Alla vigilia del summit di Istanbul che potrebbe cambiare il corso della guerra in. 🔗Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Tajani: «Mi fido poco di Putin. Meloni assente a Kiev? Chiedete a lei. Le Pen disgrega l?Unione»

Tajani: «Mi fido poco di Putin. Meloni assente a Kiev? Chiedete a lei. Le Pen disgrega l’Unione»

Scrive ilmessaggero.it: Sospira, alza gli occhi in cielo. Esita un attimo, poi l’affondo: «Io mi fido poco di Putin». Alla vigilia del summit di Istanbul che potrebbe cambiare il corso della guerra ...

veronaoggi.it scrive: Così il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani a Porta a Porta su Rai1 ... Per decidere come fare la pace bisogna parlare con gli ucraini, Putin non può decidere di porla alle sue ...

Riporta notizie.tiscali.it: Così il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani a Porta a Porta su Rai1 ... come fare la pace bisogna parlare con gli ucraini, Putin non può decidere di porla alle sue condizioni ...

