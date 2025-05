Tajani avverte Meloni sull’Ucraina | Non sto in un governo anti Ue

Antonio Tajani mette in guardia Giorgia Meloni riguardo alla situazione in Ucraina, sottolineando la necessità di un governo in sintonia con l'Unione Europea. La sua risposta evasiva sul perché la Premier non sia andata a Kiev rivela un clima di tensione, amplificato dal freddo gelo percepito durante la recente riunione a Londra. Una sfida che potrebbe segnare l'isolamento politico.

Ma perché Giorgia Meloni non è andata a Kiev? "Chiedete a lei", è la risposta, se non fredda almeno imbarazzata, del ministro degli Esteri, Antonio Tajani. Il gelo riscontrato a Londra nella riunione del formato Weimar+ gli è entrato nelle ossa. E lo ha messo di fronte a una cruda realtà: l' isolamento in una crisi cruciale come la guerra in Ucraina non porta a niente. Anzi, aumenta la preoccupazione tra i partner europei: "Non vorremmo che l'Italia diventasse una grande Ungheria", la battuta che circola a Bruxelles. Una condizione sulla quale, secondo la Farnesina, bisogna intervenire prima che si cronicizzi: con il presidente Macron, quali che siano i rapporti, bisogna ricominciare a parlare. "Non starei in un governo anti-Ue", osserva a scanso di equivoci Tajani. Che quella mancata partenza sia stata un errore serio lo sanno bene anche a Palazzo Chigi.

