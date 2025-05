Taiwo Awoniyi si rompe l’addome scontrandosi col palo | operato d’urgenza è in coma farmacologico

Taiwo Awoniyi è stato operato d'urgenza dopo un grave infortunio subito nel finale di Nottingham Forest-Leicester. Il suo impatto devastante con il palo della porta ha causato una lesione all'addome che ha richiesto un intervento immediato. Attualmente, il nazionale nigeriano si trova in coma farmacologico, mentre i tifosi sperano in una pronta guarigione.

Si è sfiorato il dramma nel finale di Nottingham Forest-Leicester: lo scontro durissimo di Taiwo Awoniyi col palo della porta gli procurato una lesione molto grave all'addome, che se non operata immediatamente avrebbe potuto essere mortale. Il nazionale nigeriano adesso è tenuto in coma farmacologico in terapia intensiva, il club fa sapere che "si sta riprendendo bene". 🔗Leggi su Fanpage.it