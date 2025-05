Tah Juventus | quella big europea è pronta a sferrare il colpo decisivo ma la decisione spetterà al giocatore Cosa filtra sul futuro del difensore tedesco

La Juventus è vicina a concretizzare il colpo difensivo tanto atteso, con il Bayern Monaco pronto a presentare un'offerta decisiva per Jonathan Tah. Tuttavia, la scelta finale spetterà al difensore tedesco, alimentando l'attesa sul suo futuro. Scopriamo insieme i dettagli di questa situazione di mercato.

Tah Juventus: quella big europea ha concordato l'offerta decisiva da presentare al difensore, ma sarà lui a decidere: i dettagli. Il calciomercato Juve è ormai prossimo a dire addio un obiettivo per la difesa. Stiamo parlando nella fattispecie di Jonathan Tah. Il Bayern Monaco, infatti, sembra a un passo dall'ingaggiarlo a parametro zero. Questo è quanto fa trapelare Fabrizio Romano sul proprio account X. Il club bavarese è decisa nel dare l'assalto decisivo al giocatore: la proposta di contratto è stata approvata dal club bavarese sia a livello durata che a livello salariale. Adesso la scelta definitiva spetta al giocatore.

